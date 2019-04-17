Собянин рассказал о подготовке водоёмов Москвы к купальному сезону

Водолазы обследуют дно прудов и озёр, где можно купаться и отдыхать в тёплое время года.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал о том, что водолазы обследуют перед началом купального сезона столичные водоёмы, в которых летом будут купаться жители и гости города.

— Несмотря на прохладную погоду, спасатели Москвы уже готовятся к лету. Водолазы обследуют дно водоёмов, где можно купаться и отдыхать в тёплое время года, — поясняется в публикации.

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