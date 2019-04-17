Сурикаты Московского зоопарка не покинут внутренний вольер раньше мая

Сурикаты из Московского зоопарка не покинут внутренний вольер как минимум до мая, когда погода на улице станет достаточно тёплой. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

— Выходить в наружный вольер юркие сурикаты начнут не раньше мая, когда земля достаточно прогреется и установится ясная погода. А пока приглашаем всех желающих навестить этих проворных зверьков в павильоне "Копытные Африки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сурикаты чувствуют себя хорошо, несмотря на долгое пребывание в относительно небольшом внутреннем вольере, и сохраняют свою невероятную гиперактивность.