Сурикаты Московского зоопарка не покинут внутренний вольер раньше мая

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Сурикаты Московского зоопарка не покинут внутренний вольер раньше мая

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Сурикаты из Московского зоопарка не покинут внутренний вольер как минимум до мая, когда погода на улице станет достаточно тёплой. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Выходить в наружный вольер юркие сурикаты начнут не раньше мая, когда земля достаточно прогреется и установится ясная погода. А пока приглашаем всех желающих навестить этих проворных зверьков в павильоне "Копытные Африки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сурикаты чувствуют себя хорошо, несмотря на долгое пребывание в относительно небольшом внутреннем вольере, и сохраняют свою невероятную гиперактивность.

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