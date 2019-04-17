Около 300 экологических активистов задержали в Лондоне

С понедельника манифестанты шумят и перекрывают дороги, выражая таким образом свой протест против загрязнения окружающей среды.

В Лондоне за два дня задержали 290 экологических активистов, сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда. Сообщается, что это участники акций протеста против загрязнения окружающей среды, устроенных организацией Extinction Rebellion.

С самого понедельника они проводят манифестации в центре британской столицы. Активисты заблокировали загруженные дороги. К одному только перекрёстку Оксфорд-серкус съехалось около десятка полицейских машин.

Сначала увезли в отделение 122 человека, а во вторник борцы за экологию отказались уйти с моста Ватерлоо, в итоге в полицию отправились ещё 168 человек.

Стражи порядка потребовали, чтоб активисты проводили свои акции в более спокойном районе у Мраморной арки, однако участники протестов пообещали продолжать перекрывать дороги в центре города.