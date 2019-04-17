Около 300 экологических активистов задержали в Лондоне

Really well planned, creative scenes #Oxfordcircus Crowd chanting #weloveyou to hard working #police . Shame @standardnews @EveningStandard reporting is so negative about it #ExtinctionRebellion #InternationalRebellion pic.twitter.com/TtCS1nI7h6— Daniel Bernstein (@takepartarts) 16 апреля 2019 г.
В Лондоне за два дня задержали 290 экологических активистов, сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда. Сообщается, что это участники акций протеста против загрязнения окружающей среды, устроенных организацией Extinction Rebellion.
С самого понедельника они проводят манифестации в центре британской столицы. Активисты заблокировали загруженные дороги. К одному только перекрёстку Оксфорд-серкус съехалось около десятка полицейских машин.
Сначала увезли в отделение 122 человека, а во вторник борцы за экологию отказались уйти с моста Ватерлоо, в итоге в полицию отправились ещё 168 человек.
Стражи порядка потребовали, чтоб активисты проводили свои акции в более спокойном районе у Мраморной арки, однако участники протестов пообещали продолжать перекрывать дороги в центре города.
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