Египет готов оказать Судану всестороннюю поддержку

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Египет готов оказать Судану всестороннюю поддержку

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Фото: © Flickr/Ari Bronstein

Каир готов оказать Судану и его народу всестороннюю поддержку. Об этом президент Египта Абдельфаттах Сиси сказал главе переходного Военного совета Судана Абделю Фаттаху аль-Бурхану в ходе телефонного разговора, информирует канцелярия Сиси.

Абдельфаттах Сиси в ходе беседы заявил о полной поддержке Египтом безопасности и стабильности Судана, а также воли и выбора братского народа на пути построения будущего государства и сохранения его госинститутов, — говорится в сообщении.

Также в канцелярии египетского лидера подтвердили готовность Каира предоставить всеобъемлющую помощь "братьям в Судане" и подчеркнули стремление Египта поддержать страну в преодолении этого этапа.

11 апреля после длительных протестов на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и взяла управление страной в свои руки, создав переходный Военный совет.

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