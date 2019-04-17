Египет готов оказать Судану всестороннюю поддержку

Каир готов оказать Судану и его народу всестороннюю поддержку. Об этом президент Египта Абдельфаттах Сиси сказал главе переходного Военного совета Судана Абделю Фаттаху аль-Бурхану в ходе телефонного разговора, информирует канцелярия Сиси.

— Абдельфаттах Сиси в ходе беседы заявил о полной поддержке Египтом безопасности и стабильности Судана, а также воли и выбора братского народа на пути построения будущего государства и сохранения его госинститутов, — говорится в сообщении.

Также в канцелярии египетского лидера подтвердили готовность Каира предоставить всеобъемлющую помощь "братьям в Судане" и подчеркнули стремление Египта поддержать страну в преодолении этого этапа.

11 апреля после длительных протестов на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и взяла управление страной в свои руки, создав переходный Военный совет.