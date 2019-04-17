Алла Пугачёва выступит в Кремлёвском дворце в честь юбилея

Подробности вечера держатся в тайне, но в арсенале певицы не только "золотой фонд" хитов, но и новинки, которым нет и года.

Народная артистка СССР Алла Пугачёва, отметившая накануне свой 70-летний юбилей, выступит сегодня в Государственном Кремлёвском дворце. Концерт является официальной частью торжеств в честь для рождения певицы.

— Несмотря на то что в последнее время примадонна почти не появляется на сцене, в честь этого события она решила сделать исключение. На радость поклонникам, юбилей артистка отметит в Кремлёвском дворце. Этот праздничный концерт обещает стать по-настоящему грандиозным, — рассказали в пресс-службе ГКД.

Детали вечера держатся в тайне, но в арсенале певицы не только "золотой фонд" хитов, но и новинки, которым нет и года. Концерт будет первым "сольником" Пугачёвой за 10 лет. Предыдущий она дала в честь 60-летия во Дворце спорта "Лужники", сообщив о завершении концертной деятельности.

Напомним, 15 апреля поздравил примадонну с днём рождения российский лидер Владимир Путин.