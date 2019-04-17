Эксперты рассказали, чем на фрилансе занимаются мужчины и женщины

По статистике, в 2009 году сильный пол составлял 67% от общего количества работающих дома россиян, сейчас соотношение практически выравнялось.

Согласно последним исследованиям, российские женщины, работающие на фрилансе, всё чаще выбирают для себя работу с текстом — копирайт и маркетинг, а мужчины предпочитают программирование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Fl.ru совместно с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ "ВШЭ").

— Так, несомненно "женскими" являются такие специальности, как копирайтинг и переводы (вообще работа с текстом), а также маркетинг, реклама и менеджмент. Доля женской аудитории в этих профессиональных группах в 1,5–2 раза превышает долю мужчин. К "мужским" же профессиям относятся программирование, веб-разработка и инжиниринг, — говорится в сообщении.

Что же касается доходов, то 55% опрошенных заявили, что зарабатывают не больше 48 тысяч рублей в месяц. И лишь 18% респондентов сообщили, что их доход превышает 90 тысяч рублей ежемесячно. Отмечается, что вполне ожидаемо превышают средние значения дохода опрошенные в Москве — 39% попадают в высокодоходный сегмент.

Что касается состава фрилансеров, то за 10 лет произошли существенные изменения. Так, если в 2009 году фрилансом занимались 67% мужчин и 33% женщин, то сейчас соотношение почти выравнялось — 54% мужчин и 46% женщин.

Исследование проводилось в декабре 2018-го — январе 2019 года, в нём приняли участие 2410 активных фрилансеров. Большинство из них — 74% — проживают в России, 15% — на Украине, остальные 11% — в других странах. До этого аналогичные исследования проводились в 2009, 2011 и 2014 году.