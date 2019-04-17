Триполи обстреляли ракетами, есть погибшие и раненые

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Триполи обстреляли ракетами, есть погибшие и раненые

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Не менее четырёх человек погибли, ещё 23 пострадали в результате обстрела ракетами ливийской столицы Триполи вечером 15 апреля. Об этом информирует The Libya Observer‏.

По информации портала, в городе прозвучало несколько мощных взрывов, в некоторых его районах виден густой дым.

Как сообщают местные СМИ, обстрел в густонаселённых районах был произведён войсками Халифы Хафтара. По мнению некоторых изданий, это является местью за его сбитый истребитель.

Информация о погибших и пострадавших уточняется, возможно увеличение количества жертв.

Ранее стало известно, что войска Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа сбили в Триполи самолёт Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

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