Пожарная машина столкнулась с легковушкой в Оренбурге, есть погибший — видео

Авария произошла на перекрёстке. "Мазда" выезжала на поворот, когда в неё влетел "Урал".

В Сети опубликованы кадры страшной аварии в Оренбурге. По данным регионального управления МВД РФ, она произошла на пересечении проспекта Гагарина и улицы Восточной.

Сообщается, что пожарный "Урал" ехал по Гагарина, в этот момент с Восточной заворачивал автомобиль "Мазда".

На месте погиб пассажир легковушки. Водителя госпитализировали.

Просмотревшие видео с камер интернет-пользователи устроили спор насчёт того, как можно было избежать этого ДТП. Сходятся на том, что "мазда" по правилам должна была уступить дорогу, а "пожарке" стоило убедиться, что ей уступают.