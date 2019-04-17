В армии Хафтара заявили, что не обстреливали Триполи

Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что не обстреливала гражданские объекты в Триполи.
— Этой ночью ливийская армия не применяла тяжёлое оружие в ходе военных операций, — сказал РИА "Новости" руководитель пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди.
Он также обвинил группировки, действующие в Триполи, в преднамеренном обстреле жилых кварталов с тем, чтобы обвинить потом ливийские силы под командованием Хафтара.
Напомним, этой ночью ливийская столица подверглась ракетному обстрелу, унёсшему жизни как минимум четырёх местных жителей.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени