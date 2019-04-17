В США неизвестный умышленно сбил шестерых пешеходов

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, один из них в тяжёлом состоянии.

DEVELOPING: Six people injured after driver 'intentionally' plows into people on Philadelphia street, police say. https://t.co/kbtVaYVjMR pic.twitter.com/UG0lZGOxku — ABC News (@ABC) 16 апреля 2019 г.

В Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестный мужчина умышленно сбил на машине группу людей, в результате чего пострадало шесть человек. Об этом информирует ABC.

По данным телеканала, ЧП произошло на улице в северной части города. Подозреваемый уже задержан, его личность не сообщается. Пострадавшие доставлены в медучреждения, один из них в тяжёлом состоянии.

Полицейские считают, что подозреваемый наехал на людей из-за ссоры.