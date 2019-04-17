В США неизвестный умышленно сбил шестерых пешеходов

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В США неизвестный умышленно сбил шестерых пешеходов

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Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, один из них в тяжёлом состоянии.

В Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестный мужчина умышленно сбил на машине группу людей, в результате чего пострадало шесть человек. Об этом информирует ABC.

По данным телеканала, ЧП произошло на улице в северной части города. Подозреваемый уже задержан, его личность не сообщается. Пострадавшие доставлены в медучреждения, один из них в тяжёлом состоянии.

Полицейские считают, что подозреваемый наехал на людей из-за ссоры.

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