Французская страховая компания выделит Нотр-Даму €10 млн

Она также предоставила страхование гражданской ответственности двум фирмам-подрядчикам, работавшим над реставрацией собора.

Французская страховая компания Axa выделит 10 миллионов евро на реставрацию собора Парижской Богоматери, загоревшегося 15 апреля, говорится в заявлении фирмы.

— Axa, которая имеет давнюю традицию филантропической поддержки охраны культурного наследия Франции, внесёт вклад в работу по восстановлению Нотр-Дам-де-Пари, выделив €10 млн для кампании по сбору средств, объявленной президентом Франции, — уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным Financial Times, Axa предоставила страхование гражданской ответственности двум фирмам-подрядчикам, работавшим над реставрацией собора Парижской Богоматери.

Axa также заявила, что её подразделение, которое занимается страхованием объектов в сфере искусства, "участвует в страховании определённых артефактов и церемониальных объектов в соборе Парижской богоматери".