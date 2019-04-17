Американские эксперты заподозрили КНДР в перевозке радиоактивных материалов

Специалисты отмечают, что их выводы — это всего лишь предположения, сделанные на основе фотографий.

Специалисты из Центра международных и стратегических исследований Вашингтона заявляют, что КНДР тайно продолжает заниматься ядерными исследованиями, и в качестве доказательства приводят снимки, сделанные со спутника DigitalGlobe.

Согласно фотографиям, сделанным 12 апреля, на территории центра в Йонбёне производилась перевозка "подозрительных" материалов, предположительно радиоактивных. На это намекают обнаруженные специальные железнодорожные вагоны. Такие применялись для перемещения плутония, перерабатываемого в ядерное топливо.

Кроме того, было выяснено, что с какой-то целью перемещался мобильный строительный кран. Допускается, что его использовали для технического обслуживания здания.

Эксперты отмечают, что их выводы — это всего лишь предположения, сделанные на основе фотографий, а единственное, что точно есть на этом заводе по обогащению урана, — "как представляется, 20-футовый грузовой контейнер во дворе коммунального предприятия на западной стороне объекта".