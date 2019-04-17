В США умер писатель-фантаст Джин Вулф

В США 14 апреля в возрасте 87 лет из-за болезни сердца скончался американский писатель-фантаст Джин Вулф. Об этом говорится на сайте издательства Tor, с которым он сотрудничал.
Среди поклонников творчества фантаста такие мэтры, как Урсула Ле Гуин и Нил Гейман. В России читателям Вулф запомнился циклом "Брия".
За время писательской карьеры Вулфу неоднократно присуждались авторитетные премии Nebula и Locus, также он три раза становился лауреатом Всемирной премии фэнтези.
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