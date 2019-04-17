Зеленский сообщил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко

На одного гражданина можно зарегистрировать только два бесплатных билета, которые будут высланы на электронную почту.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил в своём фейсбуке об открытии регистрации на его дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко.

— Уже открыта возможность зарегистрироваться на главное событие страны! Доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона, — заявил он, указав сайт, где можно пройти регистрацию.

Также Зеленский отметил, что на одного гражданина можно зарегистрировать только два бесплатных билета, которые будут высланы на электронную почту.

Ранее представитель штаба Зеленского заявил, что вход на дебаты на стадионе будет бесплатным. Мероприятие назначено на 19 апреля.