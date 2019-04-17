Более 20 школ закрыли в США из-за угроз вооружённой девушки

ФБР ищет 18-летнюю "чрезвычайно опасную" американку, которая держит в страхе жителей Денвера.

В американском штате Колорадо временно закрыли по меньшей мере 22 школы, в том числе и печально известную Columbine High School. Об этом сообщает NBC.

Такое решение приняли из-за угроз, которые поступили от вооружённой девушки.

— ФБР и власти штата разыскивают 18-летнюю девушку, которую описывают как "чрезвычайно опасную", — говорится в публикации.

Отмечается, что её зовут Сол Паис, она недавно приехала в Денвер и начала угрожать местным школам.

Напомним, в 1999 году подростки Эрик Харрис и Дилан Клиболд заложили взрывчатку в школе "Колумбайн" и начали расстреливать детей и учителей. Погибло 13 человек.

Впоследствии не только в США, но и в других странах малолетние преступники не раз пытались повторить бойню.

Стоит вспомнить хотя бы 15 февраля 2018 года — тогда во Флориде школьник Николас Круз стал убийцей 17 человек.