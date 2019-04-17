Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания пьяным водителям

Только в 2018 году было зафиксировано более 15 тысяч ДТП с участием автолюбителей в нетрезвом виде.

Законопроект об ужесточении наказания за аварии, произошедшие по вине водителей в нетрезвом виде, будет рассмотрен в первом чтении в Государственной думе РФ сегодня, 17 апреля.

Согласно закону, за причинение тяжкого вреда здоровью такому водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет вместо прежних "до четырёх лет".

В случае гибели человека в результате такого ДТП предлагается ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Сейчас за это грозит от двух до семи лет.

Если же в результате ДТП погибло двое и более человек, подразумевается наказание в виде заключения на срок от восьми до 15 лет. Сейчас за это можно получить от четырёх до девяти лет тюрьмы.

По данным ГИБДД, только в 2018 году было зафиксировано более 15 тысяч ДТП с участием пьяных водителей. В результате погибло 4296 человек, более 20 тысяч пострадали.

Отметим, что Верховный суд и Правительство РФ поддержали ужесточение наказания за "пьяные" ДТП со смертельным исходом.