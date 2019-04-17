На Украине объяснили главную ошибку стратегии Порошенко на выборах

При выборе стратегии победы на президентских выборах идущий на второй срок Пётр Порошенко хотел использовать религию для своих целей и просчитался, уверена экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

— Порошенко хотел использовать Бога для выборов, и Бог ему показал, какой может быть конец. Нельзя святые вещи ставить на конвейер политических интересов… Результат выборов показал, что нельзя использовать Бога для политических технологий, — сказала она в эфире телеканала NewsOne.

Но гораздо большей проблемой для Украины, по словам Герман, стало даже не ангажирование религии в корыстных целях, а разрушение "храма души" украинцев, разъединение церквей и религиозных общин, которые оказались "разорваны томосом", используемым в политических целях.

Напомним, 15 декабря прошлого года на "объединительном соборе" в Киеве была образована так называемая Православная церковь Украины, а её предстоятелем избран митрополит Епифаний. Лайф писал, что 6 января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви".