Житель США открыл стрельбу по посетителям ТЦ, есть погибшие

Нападавший вряд ли был знаком со своими жертвами, выясняются возможные мотивы поступка.

Молодой человек убил женщину и ранил пожилого мужчину в торговом центре города Севьервилл (Теннеси, США), информирует телеканал WVLT.

По данным канала, полиция прибыла на место ЧП спустя считаные минуты. Правоохранители нашли тело стрелявшего — 21-летнего местного жителя. При нём был полуавтоматический пистолет.

В результате погибла 24-летняя девушка, а также пострадал 75-летний мужчина. Он госпитализирован, подробностей о его состоянии нет.

По информации стражей порядка, нападавший и его жертвы вряд ли были знакомы. Выясняются возможные мотивы поступка.