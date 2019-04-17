Житель США открыл стрельбу по посетителям ТЦ, есть погибшие

Woman, suspect dead after Sevierville Tanger Outlets shooting https://t.co/SE948Vu3Xy pic.twitter.com/FS1l4fQvc1— Neil Middleton (@neilwymt) 17 апреля 2019 г.
Молодой человек убил женщину и ранил пожилого мужчину в торговом центре города Севьервилл (Теннеси, США), информирует телеканал WVLT.
По данным канала, полиция прибыла на место ЧП спустя считаные минуты. Правоохранители нашли тело стрелявшего — 21-летнего местного жителя. При нём был полуавтоматический пистолет.
В результате погибла 24-летняя девушка, а также пострадал 75-летний мужчина. Он госпитализирован, подробностей о его состоянии нет.
По информации стражей порядка, нападавший и его жертвы вряд ли были знакомы. Выясняются возможные мотивы поступка.
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