В Хабаровске произошёл пожар на складе пиломатериалов

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В Хабаровске произошёл пожар на складе пиломатериалов

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Сотрудники спасательной службы проводят проливку сгоревших сооружений на месте ЧП.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/gumchskhabarovsk" target="_blank">ГУ МЧС России по Хабаровскому краю</a></p>

16 апреля в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного на улице Горького в Хабаровске, информирует ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/gumchskhabarovsk" target="_blank">ГУ МЧС России по Хабаровскому краю</a></p>

В тушении принимали участие 109 человек. Были направлены дополнительные силы от Амурского спасательного центра МЧС. Спасатели задействовали также вертолёт М-8 и пожарный поезд Дальневосточной железной дороги.

Пожар потушили только через несколько часов после возгорания. Сотрудники спасательной службы проводят проливку сгоревших сооружений на месте ЧП.

Сообщений о пострадавших не поступало.

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