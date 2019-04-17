В Хабаровске произошёл пожар на складе пиломатериалов

16 апреля в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного на улице Горького в Хабаровске, информирует ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
В тушении принимали участие 109 человек. Были направлены дополнительные силы от Амурского спасательного центра МЧС. Спасатели задействовали также вертолёт М-8 и пожарный поезд Дальневосточной железной дороги.
Пожар потушили только через несколько часов после возгорания. Сотрудники спасательной службы проводят проливку сгоревших сооружений на месте ЧП.
Сообщений о пострадавших не поступало.
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