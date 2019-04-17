В Хабаровске произошёл пожар на складе пиломатериалов

Сотрудники спасательной службы проводят проливку сгоревших сооружений на месте ЧП.

16 апреля в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного на улице Горького в Хабаровске, информирует ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В тушении принимали участие 109 человек. Были направлены дополнительные силы от Амурского спасательного центра МЧС. Спасатели задействовали также вертолёт М-8 и пожарный поезд Дальневосточной железной дороги.

Пожар потушили только через несколько часов после возгорания. Сотрудники спасательной службы проводят проливку сгоревших сооружений на месте ЧП.

Сообщений о пострадавших не поступало.