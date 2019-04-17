В Москве прошли слушания по строительству новой ветки метро

Линия должна не только разгрузить близлежащие магистрали, но и улучшить экологическую ситуацию в округе.

Московская администрация предложила продлить строящуюся Коммунарскую ветку столичного метрополитена до центра города. Проект строительства 16 апреля был представлен в ходе публичных слушаний на суд горожан.

— Благодаря проведению Коммунарской линии разгрузятся южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Кроме того, улучшится ситуация на дорогах на юго-западе Москвы, — сообщил представитель Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

Он отметил, что на юге Москвы, как и в любой другой части столицы, сложная транспортная ситуация, но, по мнению экспертов, скоро она станет ещё более напряжённой: пассажиропоток увеличится до 500 тысяч человек в день. Таким образом, строительство дополнительной ветки необходимо. Она не только на 15–20% разгрузит близлежащие магистрали, но и улучшит экологическую ситуацию в округе.

Сообщается, что горожане проявили интерес к слушаниям. Сейчас ведётся обработка голосов.