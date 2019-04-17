На пепелище Нотр-Дама найден медный петух с мощами святых, украшавший шпиль

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На пепелище Нотр-Дама найден медный петух с мощами святых, украшавший шпиль

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Фигура оказалась деформирована в результате падения, информации о том, сохранились ли реликвии внутри неё, нет.

Немного помятый, но уцелевший медный петух с мощами святых, украшавший шпиль собора Парижской Богоматери, был "чудом" найден во время работ в обгоревшем здании. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Журналисты отмечают, что пока неизвестно о судьбе одного из шипов венца Христа, частиц мощей святой Женевы и святого Дионисия Парижского, которые были вложены внутрь медной фигуры. Возможно, они не пережили пожар.

Ранее Лайф рассказывал, что французская страховая компания выделит Нотр-Даму €10 млн.

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