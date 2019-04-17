В Новой Зеландии снизили уровень угрозы безопасности после терактов в мечетях

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В Новой Зеландии снизили уровень угрозы безопасности после терактов в мечетях

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Фото: © Stuff/STACY SQUIRES

При этом уровень угрозы всё же остаётся более высоким, чем он был до нападений в Крайстчерче.

Уровень угрозы безопасности в Новой Зеландии, установленный после стрельбы в двух мечетях Крайстчерча, снижен с высокого до среднего, информирует местный портал Stuff.

Средний уровень означает, что "теракт оценивается как возможный". Уровень угрозы всё же остаётся более высоким, чем он был до террористического акта в Крайстчерче.

Напомним, 15 марта 28-летний австралиец Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях Крайстчерча. При этом он вёл трансляцию своих действий в "Фейсбуке". Погибло 50 человек, столько же получили ранения.

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