Минфин предложил запретить моментальные онлайн-лотереи

В ведомстве заявили, что под видом таких розыгрышей часто проводят нелегальные азартные игры.

Министерство финансов России предложило запретить продажу билетов моментальных онлайн-лотерей, пишет РИА "Новости".

Речь идёт о таких розыгрышах в Интернете, во время которых участник может узнать о выигрыше или проигрыше сразу же после покупки билетов.

В ведомстве считают, что под видом таких лотерей могут скрываться нелегальные азартные игры.

Стоит отметить, что вообще интернет-лотереи в России противозаконны, однако прямого запрета на моментальные или бестиражные нет.