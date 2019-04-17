Под Тулой найдена братская могила 400 красноармейцев

По данным экспертов, это либо бойцы 387-й дивизии, либо сборное захоронение этой же дивизии и кого-то ещё.

Поисковики обнаружили в Арсеньевском районе Тульской области на месте бывшего военного блиндажа большое захоронение солдат Красной армии. В нём, по предварительным оценкам, находятся останки 400 человек, сообщил руководитель тульского поискового отряда "Штурм" Михаил Булдаков.

— Стали копать, и сразу лопата попала в кости. <...> Вчера начали делать дренажные каналы, поскольку там затоплено, и начали выводить стенку блиндажа. Из маленькой траншеи, которую прокопали к стенке, десять человек сразу подняли. То есть это сплошное захоронение, — приводит слова Булдакова РИА "Новости".

Специалист указал, что могила представляет собой огромный полузасыпанный блиндаж. Согласно историческим материалам, там захоронено до 400 человек, которые погибли в этом районе примерно в 1942 году.

— Это либо бойцы 387-й дивизии после боя 31 марта 1942 года (они как раз немцев там встретили во время их контратаки), либо это может быть сборное захоронение этой же дивизии и кого-то ещё, — добавил поисковик.

Ранее в ходе раскопок на территории Нижегородского кремля было случайно найдено 302 захоронения, при этом 117 из них — детские могилы.