Милонов призвал восстанавливать российские святыни вместо Нотр-Дама

По его словам, Франция и сама справится с реставрацией сгоревшего исторического здания.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя пожар в соборе Парижской Богоматери, заявил, что те, кто готов пожертвовать деньги на его восстановление, могли бы сперва помочь восстановить многочисленные российские святыни, которые в этом нуждаются. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Тем меценатам и компаниям, которым не терпится на волне франкофилии принять участие в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари, хотелось бы посоветовать посмотреть на отеческие святыни, находящиеся в запустении который год. Хочется, чтобы сперва мы восстановили всё у себя, а потом торопились помогать другим, как бы это тяжело ни звучало, — сказал он.

По его словам, в нашей стране почти 70 лет "непрерывно полыхал пожар", разрушивший сотни религиозных объектов, которые "в неменьшей" степени являются символами не только христианства, но и русской культуры.

Также Милонов выразил соболезнования французам, потерявшим один из символов своей страны. И высказал уверенность в том, что Франция сможет найти силы и средства, чтобы восстановить храм "в былом великолепии".

Ранее Лайф сообщал, что российский Минкульт предложил собирать средства на восстановление собора Парижской Богоматери.