Россия выслала польского дипломата из Иркутска

Это было зеркальным ответом на действия Варшавы, которая указала на дверь российскому вице-консулу в Познани.

Сотрудника Консульства Польши в Иркутске объявили персоной нон грата в России, сообщила пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Ева Сувара.

Она подчеркнула, что это было сделано по принципу взаимности: ранее Варшава выслала из Познани российского вице-консула.

Напомним, отношения двух стран в очередной раз ухудшились из-за "дела Скрипалей". В марте 2018 года Польша выслала сразу четырёх российских дипломатов. Тогда же президент страны Анджей Дуда присоединился к бойкоту чемпионата мира по футболу. А в апреле 2019 года в Польшу не пустили парусник "Седов" с курсантами из Крыма.