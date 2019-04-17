"Коммерсант" заявил о возможных перестановках в Правительстве РФ

Кадровые изменения могут коснуться Совета Федерации, а также Пенсионного фонда России.

В ближайшие месяцы в Правительстве РФ возможна серия кадровых перестановок, в результате свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заявляет "Коммерсант" со ссылкой на источники в государственных структурах.

По данным газеты, в мае пройдёт встреча Матвиенко с президентом РФ Владимиром Путиным, где и будет обсуждаться её вероятный уход с поста.

Также "Коммерсант" отмечает, что самым вероятным преемником Матвиенко на посту спикера Совфеда является глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Матвиенко, в свою очередь, может возглавить Пенсионный фонд России.

Собеседники издания заявили также, что некоторые министерства, особенно Минфин и Минтруда, недовольны работой Пенсионного фонда и, в частности, его руководителем Антоном Дроздовым. Их не устраивают высокие административные расходы, фактическое отсутствие информатизации и работа IT-департамента.

Издание добавляет, что Сергей Нарышкин зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: несмотря на непростую обстановку, он смог выстроить отношения со многими иностранными спецслужбами, в том числе с ЦРУ. При этом у него есть опыт работы на ключевых постах.