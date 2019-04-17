В Госдуме надеются, что новый президент Украины займётся кораблями в Севастополе

В нижней палате российского парламента указали, что некоторые суда украинских ВМС "засиделись в гостях" в российских бухтах.

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик выразил надежду, что новый президент Украины займётся проблемой кораблей Военно-морских сил своей страны, которые находятся в Севастополе. Его слова приводит РИА "Новости".

Около 50 кораблей и судов разного назначения ВМС Украины находились в Севастополе на момент воссоединения Крыма с РФ. Процесс передачи кораблей Незалежной прервался из-за начала внутреннего конфликта в Донбассе. Сейчас в севастопольских бухтах на стоянках находится более 30 из них.

— Украинский флот в Севастополе находится под присмотром, но это не лекарство от старости. Корабли в том же состоянии, в каком их оставили, но годы пребывания в морской воде требуют регламентных работ, иначе происходит старение и коррозия, а доковать их за свой счёт Россия не собирается, — отметил Белик.

По его словам, украинские корабли охраняют силы Черноморского флота за государственный счёт РФ.

— Так что будем говорить прямо: украинские корабли в Крыму засиделись в гостях, пора на выход. И, надеюсь, новый президент Украины вместо популизма займётся именно этой проблемой, — резюмировал парламентарий.

Ранее стало известно, что Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе станет основной базой для ремонта кораблей, принадлежащих Черноморскому флоту.