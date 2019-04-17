Гималайского медвежонка в коробке нашли на дороге в Приморье

Теперь в центре для животных обитают уже пять медвежат, которые остались без мамы.

Приморские полицейские нашли трёхмесячного гималайского медвежонка, которого неизвестные оставили в коробке у трассы в Приморье. Об этом сообщает МРОО "Центр "Тигр".

— Ясельная группа центра реабилитации "Тигр" пополнилась пятым медвежонком-сиротой. Трёхмесячную малышку нашли сотрудники полиции на трассе в Спасском районе Приморского края. Она сидела в картонной коробке, — говорится в сообщении.

Разбираться с мохнатым зверем самостоятельно полицейские не решились и обратились за помощью в Охотнадзор. Прибывшие специалисты доставили медвежонка в центр реабилитации.

В феврале 2019 года в центр был доставлен первый гималайский медвежонок, мать которого была убита браконьерами. Позже туда были доставлены ещё два медвежонка-сироты, а в конце марта нашлась полуторамесячная самочка.