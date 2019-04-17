В Таиланде собаку спасли из воды в 220 километрах от берега

Пса заметили рабочие с нефтяной вышки. Когда он забрался на платформу, у него уже не было сил лаять или скулить.

В Таиланде собака оказалась в воде в 220 километрах от берега. Её случайно увидели рабочие с нефтяной вышки. Как написал один из них в "Фейсбуке", псу повезло, что не было волн, потому что иначе люди бы ничего не заметили.

Видно было, что животное плыло из последних сил: когда собака добралась до платформы и зацепилась за опорную конструкцию, она даже не могла лаять или скулить.

Рабочим удалось спустить верёвку, закрепить её на шее пса и поднять его наверх. Позже четвероногого отвезли в центр по защите животных. Ветеринары сказали, он здоров.

Предполагают, что собака могла упасть за борт с рыболовецкого траулера. Один из спасителей, Витисак Пайалау, заявил, что если в ближайшее время её никто не заберёт, то он сам возьмёт её домой. Уже и кличка есть — Выживший.