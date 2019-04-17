Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за требования к дебатам

Команда действующего главы Незалежной потребовала установить на стадионе "Олимпийский" разные сцены для выступлений.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своём обращении в "Фейсбуке" раскритиковал штаб действующего лидера страны Петра Порошенко за новые требования по организации дебатов.

Как подчеркнул Зеленский, команда Порошенко потребовала установить на стадионе "Олимпийский" разные сцены для выступлений.

— Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах? — задался вопросом он.

Шоумен отметил, что выступает за установку "фан-зоны" для свободного доступа зрителей в центре стадиона, но, по его словам, против этого высказывается штаб Порошенко.

Зеленский также сообщил об открытии регистрации на дебаты.