Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за требования к дебатам

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Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за требования к дебатам

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Фото: © официальный сайт Владимира Зеленского

Команда действующего главы Незалежной потребовала установить на стадионе "Олимпийский" разные сцены для выступлений.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своём обращении в "Фейсбуке" раскритиковал штаб действующего лидера страны Петра Порошенко за новые требования по организации дебатов.

Как подчеркнул Зеленский, команда Порошенко потребовала установить на стадионе "Олимпийский" разные сцены для выступлений.

Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах? — задался вопросом он.

Шоумен отметил, что выступает за установку "фан-зоны" для свободного доступа зрителей в центре стадиона, но, по его словам, против этого высказывается штаб Порошенко.

Зеленский также сообщил об открытии регистрации на дебаты.

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