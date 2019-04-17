"Коламбус" всухую выиграл серию у "Тампы" и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ

"Коламбус" победил "Тампу-Бэй" со счётом 7:3 в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Хозяева выиграли серию всухую (4–0), став первой командой, которая вышла в четвертьфинал текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
У победителей шайбы забросили Оливер Бьоркстранд, Александр Тексье, Сет Джонс, Пьер-Люк Дюбуа, Артемий Панарин и Мэтт Дюшен. У проигравших отличились Стивен Стэмкос, Седрик Пакетт и Брэйден Пойнт.
HISTORIC HUGS!#CBJ pic.twitter.com/f91T2c7lXQ— x-Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 17 апреля 2019 г.
Следующим соперником "Коламбуса" будет победитель противостояния между "Бостоном" и "Торонто". Пока что в серии ведёт последняя команда — 2–1.
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