"Коламбус" всухую выиграл серию у "Тампы" и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ

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"Коламбус" всухую выиграл серию у "Тампы" и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ

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У победителей шайбы забросили Оливер Бьоркстранд, Александр Тексье, Сет Джонс, Пьер-Люк Дюбуа, Артемий Панарин и Мэтт Дюшен.

"Коламбус" победил "Тампу-Бэй" со счётом 7:3 в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Хозяева выиграли серию всухую (4–0), став первой командой, которая вышла в четвертьфинал текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

У победителей шайбы забросили Оливер Бьоркстранд, Александр Тексье, Сет Джонс, Пьер-Люк Дюбуа, Артемий Панарин и Мэтт Дюшен. У проигравших отличились Стивен Стэмкос, Седрик Пакетт и Брэйден Пойнт.

Следующим соперником "Коламбуса" будет победитель противостояния между "Бостоном" и "Торонто". Пока что в серии ведёт последняя команда — 2–1.

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