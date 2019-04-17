Трамп назвал своих соперников-демократов на выборах и тут же "похоронил" их

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Трамп назвал своих соперников-демократов на выборах и тут же "похоронил" их

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Помимо этого американский лидер не преминул ещё и обозвать потенциальных конкурентов.

До выборов президента США ещё год, но Дональд Трамп уже сейчас смог назвать имена своих будущих соперников, после чего обозвал их и пожелал скорейшего "упокоения их душам". Сообщение он опубликовал в "Твиттере".

— Я верю, что в финале меня ожидает псих Берни Сандерс и соня Джо Байден, которые выйдут против, возможно, лучшей экономики и истории нашей страны (и других прекрасных вещей). Я жду встречи с кем бы то ни было. Упокой Господи их души! — написал Трамп.

Ранее Лайф рассказывал, что уровень поддержки Дональда Трампа среди американцев достиг рекордных значений.

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