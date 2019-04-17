СМИ: В России начались ОКР по созданию атомной подлодки пятого поколения

Предполагаемые технические характеристики субмарины не раскрываются, но "одним из видов её ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" начало опытно-конструкторские работы под шифром "Лайка" по созданию многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По данным агентства, в конце прошлого года "Малахит" завершил научно-исследовательскую работу под шифром "Хаски" по определению облика подлодки, результаты этой работы были одобрены военным ведомством.

— Затем "Малахит" приступил к следующему этапу создания подводной лодки — ОКР под шифром "Лайка", — приводит агентство слова источника.

Предполагаемые технические характеристики субмарины не раскрываются, но "одним из видов её ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон". По данным источника, "Лайка" "будет иметь модульную конструкцию и единую систему боевого управления с искусственным интеллектом".

В Объединённой судостроительной корпорации эту информацию пока не прокомментировали.

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