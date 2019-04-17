Житель Южной Кореи поджёг квартиру, а потом убивал спасавшихся от огня соседей

Пять человек были убиты им на месте, среди погибших в том числе 12-летняя девочка.

Житель южнокорейского города Чинджу 42-летний Ан (фамилия не сообщается) так сильно расстроился из-за задержки положенного ему пособия, что поджёг собственную квартиру, оповестил соседей о возгорании и встал на аварийной лестнице, где нападал на всех, кто спасается от огня. Об этом сообщает Korea Times.

Всё началось в 4:29 (22:29 мск) ночи по местному времени. Ан поджёг свою квартиру, а затем предупредил соседей об опасности. После этого он ещё немного побегал по этажу с криком "Пожар!", чтобы выманить жильцов. Затем мужчина, вооружившись ножом, встал на аварийной лестнице, где поджидал ничего не подозревающих людей.

Пять человек были убиты им на месте, среди погибших 12-летняя девочка. Ещё тринадцать человек оказались в больнице. По словам полицейских, количество погибших может вырасти, поскольку часть пострадавших находится в критическом состоянии, некоторые оказались в больнице не из-за ножевых ран, а после отравления угарным газом.

Отвечая на вопросы следователя о причинах своего поступка, мужчина заявил, что был "сильно разгневан", поскольку ему задержали государственные выплаты. По словам знакомых с ситуацией людей, он получал пособие для обездоленных.