В Сирии восстанавливают туристический город на границе с Ливаном

В некогда прекрасном Забадани после ухода боевиков не осталось почти ни одного целого дома.

В Сирии восстанавливают город Забадани, некогда популярный среди туристов и один из богатейших в стране до войны.

Посмотреть на находящиеся там древние пещеры приезжали тысячи путешественников, однако в 2013 году в город пришли боевики.

Сражения за Забадани продолжались более двух лет. Террористов удалось выбить, но в некогда прекрасном городе не осталось почти ни одного целого дома.

— В здании мэрии, где мы сейчас с вами находимся, находился главный штаб боевиков. Сразу после освобождения мы начали разбирать тут завалы, а теперь заканчиваем ремонт. Это здание было построено двести лет назад, и это памятник архитектуры. Мы не торопимся — главное, восстановить его первозданный облик, — цитирует "Звезда" мэра города Базеля Аль-Таляти.

Сирийское правительство поставило задачу восстановить в кратчайшие сроки разрушенные дома, а также подачу воды и электричества.

Местные жители надеются, что уже в ближайшем будущем в город снова начнут ехать туристы со всего мира.