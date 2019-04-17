Учёные назвали причину крупнейшей катастрофы в истории Земли

Тогда были нарушены пищевые цепочки и повысилась кислотность морей, что привело к вымиранию около 96% морских видов, 73% наземных позвоночных и 83% видов насекомых.

Специалисты из американского Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что настоящей причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов. Исследование размещено в журнале Nature Communications.

Эксперты нашли в отложениях возрастом около 252 миллионов лет следы ртути, выпущенные в атмосферу при сгорании запасов угля, где копится этот металл. Она с дождём попала в Мировой океан, а потом и в морские отложения по всему миру.

Учёные также определили, что центр извержений располагался на территории современной Сибири. Извержения продолжались сотни тысяч лет, причём не только из вулканов, но и из обычных трещин в земной коре. Также в атмосферу было выброшено около трёх миллионов кубических километров пепла, что привело к повышению температуры на Земле примерно на десять градусов.

В результате нарушились пищевые цепочки и повысилась кислотность морей, что привело к вымиранию около 96% морских видов, 73% наземных позвоночных и 83% видов насекомых, а обеднение биоразнообразия длилось порядка 60 тысяч лет.