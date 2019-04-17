Причиной произошедшей трагедии могло стать замыкание электропроводки из-за обогревателя.

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Екатеринбурге, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

— Хозяин частного дома (1947 г.р.) пустил пожить на некоторое время четверых граждан одной из бывших союзных республик. Вероятно, они сегодня ночью могли включить электрический обогреватель, так как температура резко упала до –10 °С. По одной из версий, пожар мог произойти из-за замыкания электропроводки. Назначена экспертиза, — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых.

Пожар начался около половины второго ночи по московскому времени, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. Пламя повредило перекрытия, перегородки и домашнее имущество частного дома. Тушение было полностью завершено примерно в половине пятого утра (мск).

Личности погибших выясняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.