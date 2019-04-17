Умер академик Пюрвя Эрдниев

Учёный и академик Пюрвя Эрдниев умер 16 апреля, сообщил в "Инстаграме" врио главы Калмыкии Бату Хасиков.
— 16 апреля ушёл из жизни Эрдниев Пюрвя Мучкаевич, видный учёный, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования, заслуженный деятель науки РСФСР, Герой Калмыкии, почётный гражданин Республики Калмыкия, кавалер орденов Великой Отечественной войны первой и второй степени, — рассказал Хасиков.
Эрдниев написал несколько книг по преподаванию математики. По его трудам учатся в Германии, Великобритании, Франции, Южной Корее, США, Японии и странах ближнего зарубежья.
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