Курс доллара в Венесуэле вырос за день на 23%

Американский доллар в Венесуэле за день подорожал на 23% по отношению к боливару. Об этом говорят данные Центрального банка республики, опубликованные 16 апреля.

Официальный курс сейчас равен 4,1 тысячи боливаров за доллар, что почти на 800 боливаров больше, чем 15 апреля. Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тысячи боливаров — примерно $4,3 по новому курсу.

Боливарианская Республика Венесуэла в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией нацвалюты. В марте инфляция в стране, по оценкам парламента, составила 1,62 миллиона процентов в годовом выражении.

По прогнозам МВФ, рост цен в Венесуэле в 2019 и 2020 годах составит 10 миллионов процентов.