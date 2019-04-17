В Зеленограде изменился режим работы двух автобусных маршрутов

Столичные власти сообщают об изменении графика следования двух автобусных маршрутов, идущих до мемориальных комплексов в Зеленограде, следует из информации на официальном сайте мэра Москвы.

Сообщается, что изменения коснутся маршрута №2Кл, который следует до остановки "Городское кладбище". Теперь он отправляется в первый рейс от станции Крюково раньше на 40 минут, в 7:22 вместо 8:02. Также изменится и время отправления последнего рейса: в 19:32 вместо 17:30.

Изменения коснутся и маршрута № 24, который идёт от Алабушевского кладбища. Теперь последний автобус будет забирать пассажиров в 19:15 вместо 18:30.