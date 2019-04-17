Тепловоз столкнулся с автобусом в Красноярском крае, есть пострадавшие

Тепловоз столкнулся с автобусом в Шарыповском районе Красноярского края на железнодорожном переезде. Как стало известно Лайфу, в салоне пассажирского транспорта находились 10 человек, трое из них, в том числе водитель, пострадали.
Как отмечается, пассажиры кричали водителю о приближающемся поезде, но он не реагировал.
Водитель получил травму головы, двум женщинам стеклом поцарапало лицо. Пострадавшим оказана помощь на месте.
Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на и ).
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени