Тепловоз столкнулся с автобусом в Красноярском крае, есть пострадавшие

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Тепловоз столкнулся с автобусом в Красноярском крае, есть пострадавшие

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Фото: © L!FE

Тепловоз столкнулся с автобусом в Шарыповском районе Красноярского края на железнодорожном переезде. Как стало известно Лайфу, в салоне пассажирского транспорта находились 10 человек, трое из них, в том числе водитель, пострадали.

Как отмечается, пассажиры кричали водителю о приближающемся поезде, но он не реагировал.

Водитель получил травму головы, двум женщинам стеклом поцарапало лицо. Пострадавшим оказана помощь на месте.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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