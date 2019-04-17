У девочки в глазу нашли 10 раковых опухолей благодаря вспышке фотокамеры

Пятилетняя Грейси Корриган из американского штата Орегон в своём юном возрасте уже прошла курс химиотерапии и победила сразу десять раковых опухолей в её глазу, которые были обнаружены бдительной матерью при разглядывании "странной" фотографии девочки. Об этом сообщает портал Survivor.

По словам её мамы Элли Смит, всё произошло ещё в 2016 году, во время просмотра снимка дочери. Она обратила внимание, что правый глаз девочки на фото отсвечивал необычным образом. После этого женщина обратилась к врачам, которые обнаружили у девочки редкое заболевание: ретинобластому — это одна из форм злокачественной опухоли.

После этого они отправились уже в офтальмологический центр в Филадельфии, где врачи насчитали в самом глазу и на зрительном нерве сразу десять опухолей. По настоянию специалистов глаз был полностью удалён уже на следующее утро.

Через две недели после этого у Грейси начался курс химиотерапии, который, по словам матери, оказался успешным, несмотря на то что первоначально девочке было очень тяжело отойти от потери органа и перенести необходимые процедуры. Сейчас ей уже исполнилось пять, она полностью привыкла к протезу и уже скоро собирается пойти в школу и "жить нормальной жизнью".