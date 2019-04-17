ЦБ РФ отозвал лицензию у московского "Тройка-Д банка"

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ЦБ РФ отозвал лицензию у московского "Тройка-Д банка"

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Банк России. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Центробанк России отозвал лицензию у московского "Тройка-Д банка" (бренд "Алма-банк"). Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

В документе сообщается, что причиной отзыва стало неисполнение банком федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также неоднократным нарушением в течение года требований, которые предусмотрены статьёй Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов".

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного банка "Аспект".

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