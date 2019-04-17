Синоптики пообещали москвичам тёплую и солнечную погоду 17 апреля

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Синоптики пообещали москвичам тёплую и солнечную погоду 17 апреля

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Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Среда, 17 апреля, порадует жителей и гостей столицы тёплой и солнечной погодой, которая установилась в регионе благодаря приходу антициклона из Скандинавии, сообщает центр погоды "Фобос".

По данным метеорологов, днём в Москве — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём поднимется до +11...+13°, в Подмосковье — +9…+14°, ночью столбики термометров будут показывать до 6 градусов тепла.

Ветер восточный, 1−6 м/с, с небольшим усилением в середине дня; атмосферное давление будет стабильным и составит 760 мм рт. ст.

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