Текслер устроит "экзамены" всем главам челябинских муниципалитетов

Врио главы региона предупредил чиновников: каждый, кто не сдаст, "будет отчислен за неуспеваемость".

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заставит "сдавать экзамены" глав городов и районов всех 43 муниципальных образований региона. Начал чиновник масштабную проверку с мэра Копейска Андрея Фалейчика.

— Доставил папку со всеми вашими обращениями, комментариями, жалобами и пожеланиями мэру города. Поработал и педагогом. Дал домашнее задание для последующей проверки. Присоединяйтесь к выставлению оценки, кстати! Таких папок у меня 43 — по количеству муниципальных районов и городских округов. И у всех будут экзамены, — написал руководитель региона в "Инстаграме".

Текслер отметил, что если кто-то не сдаст данные "тесты", то "будет отчислен за неуспеваемость". Врио главы области также обратился к будущим экзаменуемым с лайфхаком: лучше готовиться заранее. А кто "пойдёт к доске следующим", он решил оставить в секрете.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 19 марта принял отставку Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, который до этого занимал должность первого заместителя министра энергетики.