Названы города и страны с самым высоким ростом популярности у туристов

Туристы стали чаще рассматривать возможность путешествия в отдалённые места — в Юго-Восточную Азию, Индию и на Ближний Восток.

Туристы начали проявлять интерес к Будапешту больше, чем к любому другому городу мира. Об этом сообщает портал Lonely Planet со ссылкой на результаты британской исследовательской компании, которая проанализировала статистику интернет-запросов Google Trends.

Второе место по популярности и интересу занимает Сеул. Туристическими возможностями мегаполиса Южной Кореи начало интересоваться на 79 процентов больше людей. В тройку попал и Копенгаген, а в пятёрку — Тель-Авив и Варшава.

Интерес у туристов также вызывает отдых на Филиппинах, в Саудовской Аравии, Казахстане и Нидерландах, а вот популярность Египта, Туниса, Турции, Франции и Бразилии уменьшилась.

Результаты исследования также показали, что по сравнению с 2009 годом люди чаще стали рассматривать возможность путешествия в отдалённые места — в Юго-Восточную Азию, Индию и на Ближний Восток.