Рядом с местом обитания тигров в хабаровском нацпарке произошёл пожар

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Рядом с местом обитания тигров в хабаровском нацпарке произошёл пожар

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Фото: © Pixabay

Всего на охраняемой территории живёт около 12–15 этих хищников. По мере приближения огня они отступают в другую местность.

В национальном парке "Анюйский" в Хабаровском крае рядом с местом обитания амурских тигров, в районе поселения Верхняя Манома, произошёл пожар. Об этом сообщил руководитель заповедной территории Степан Кириллин.

— Горит около 100 гектаров открытого пространства, их тушат. Поселению огонь не угрожает. Тиграм тоже, они уходят от пожара,уточнил Степан Кириллин в беседе с РИА "Новости".

С 15 апреля в нацпарке происходят пожары. Места обитания амурского тигра занимают более двух третей охраняемой территории, здесь живёт около 12–15 этих хищников. Однако возгорание до этого не было зафиксировано в местности, где обитают кошки. Горели в основном открытые участки — трава и сухостой на площади две тысячи гектаров.

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