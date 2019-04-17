Совфед просит заложить в бюджет-2020 выплаты за успехи в реализации нацпроектов

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Совфед просит заложить в бюджет-2020 выплаты за успехи в реализации нацпроектов

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Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

В проекте постановления верхней палаты парламента говорится также о необходимости разработать дополнительные меры по стимулированию регионов к увеличению доходной базы их бюджетов.

Совет Федерации попросил правительство рассмотреть возможность финансового поощрения российских регионов за успехи в реализации национальных проектов и снижения госдолга. Об этом сообщается в проекте постановления верхней палаты парламента, где отражены предложения сенаторов о формировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, передаёт ТАСС.

В проекте постановления сказано, что нужно разработать дополнительные меры по стимулированию регионов к увеличению доходной базы их бюджетов.

Напомним, что на реализацию нацпроектов выделено 25,7 триллиона рублей.

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