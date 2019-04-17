Малкина и Кучерова вызвали в сборную России для подготовки к ЧМ по хоккею

Их команды выбыли из борьбы за Кубок Стэнли, покинув плей-офф НХЛ в первом раунде.

Лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ Никиту Кучерова и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина вызвали в сборную России для подготовки к чемпионату мира по хоккею. Об этом сообщается на сайте федерации.

В нацкоманду также вызваны голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.

Эти хоккеисты были вызваны в российскую сборную в связи с тем, что их команды выбыли из борьбы за Кубок Стэнли, покинув плей-офф НХЛ в первом раунде.

Как сообщалось ранее, Малкин достиг показателя в 1000 очков по системе "гол + пас" в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал пятым россиянином в истории, кому это удалось.